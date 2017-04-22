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«Зенит» - «Урал»: стартовые составы

Матч: ЗенитЗенит-:-УралУрал
Начало матча: Сегодня, 14:00
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: события
Сегодня, 12:58 | Источник: Твиттер РФПЛ | Редакция: Антон Белюсь

Стали известны стартовые составы на матч 24-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом». 

«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Жирков, Данни, Юсупов, Цаллагов, Жулиано, Дзюба, Кокорин.

«Урал»: Заболотный, Данцев, Динга, Балажиц, Димитров, Емельянов, Ильин, Кулаков, Бикфалви, Павлюченко, Лунгу.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

Напомним, что в матче 1-го круга между командами победу одержали «сине-бело-голубые».

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