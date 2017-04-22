«Зенит» - «Урал»: стартовые составы
Сегодня, 12:58 | Источник: Твиттер РФПЛ | Редакция: Антон Белюсь
Стали известны стартовые составы на матч 24-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом».
«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Жирков, Данни, Юсупов, Цаллагов, Жулиано, Дзюба, Кокорин.
«Урал»: Заболотный, Данцев, Динга, Балажиц, Димитров, Емельянов, Ильин, Кулаков, Бикфалви, Павлюченко, Лунгу.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Напомним, что в матче 1-го круга между командами победу одержали «сине-бело-голубые».
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20 апреля 2017
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Зато Жирков и Кокорин снова в составе, занимают не свое место.
Хватит постоянно давать им шанс, они свое уже отыграли.
И шапка невидимка. Выходит и нет его на поле.
Удачи сегодня УРАЛУ, чтобы поскорее уволили этого ста.......го пер........на!!!!!!!!!
ДОМОЙ СКОРЕЕ, ИЛИ В ТУРЦИЮ К СЫНУ!!!!!!
Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Жирков, Данни, Юсупов, Цаллагов, Шатов, Джорджевич, Молло