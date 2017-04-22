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«Ростов» - «Спартак»: стартовые составы

Матч: РостовРостов-:-СпартакСпартак
Начало матча: Сегодня, 16:30
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: события
Сегодня, 15:35 | Источник: Твиттер ФК "Спартак" | Редакция: Антон Белюсь

Стали известны стартовые составы на матч 24-го тура РФПЛ между «Ростовом» и «Спартаком». 

«Ростов»: Медведев, Навас, Мевля, Симич, Байрамян, Калачев, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Полоз, Бухаров.

«Спартак»: Ребров, Джикия, Таски, Кутепов, Комбаров, Глушаков, Фернандо, Зобнин, Джано, Попов, Промес.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

Напомним, что в матче 1-го круга между командами победу одержали москвичи.

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