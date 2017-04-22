«Ростов» - «Спартак»: стартовые составы
Сегодня, 15:35 | Источник: Твиттер ФК "Спартак" | Редакция: Антон Белюсь
Стали известны стартовые составы на матч 24-го тура РФПЛ между «Ростовом» и «Спартаком».
«Ростов»: Медведев, Навас, Мевля, Симич, Байрамян, Калачев, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Полоз, Бухаров.
«Спартак»: Ребров, Джикия, Таски, Кутепов, Комбаров, Глушаков, Фернандо, Зобнин, Джано, Попов, Промес.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Напомним, что в матче 1-го круга между командами победу одержали москвичи.
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Надеюсь, Вилков его не испортит своими свистками.
Надеюсь, Вилков его не испортит своими свистками.
Здесь Зениту не место !!!
Выиграет сильнейший !!!
Впервые за долгое время ожидал матча РФПЛ с особым интересом. Второго матча подряд Спартака. Надеюсь, красно-белые сумеют показать красивый футбол.
Надеюсь, Вилков его не испортит своими свистками.