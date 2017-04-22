«Локомотив» - «Амкар»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 24-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Амкаром».

«Локомотив»: Гильерме, В. Денисов, Чорлука, Кверквелия, Янбаев, Тарасов, Баринов, Фернандеш, Майкон, Миранчук, Ари.

«Амкар»: Хомич, Зайцев, Идову, Занев, Конде, Комолов, Гиголаев, Костюков, Гол, Баланович, Бодул.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

Напомним, что в матче 1-го круга между командами была зафиксирована ничья.