«Локомотив» - «Амкар»: стартовые составы
Сегодня, 15:53 | Источник: Твиттер ФК "Локомотив" | Редакция: Антон Белюсь
Стали известны стартовые составы на матч 24-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Амкаром».
«Локомотив»: Гильерме, В. Денисов, Чорлука, Кверквелия, Янбаев, Тарасов, Баринов, Фернандеш, Майкон, Миранчук, Ари.
«Амкар»: Хомич, Зайцев, Идову, Занев, Конде, Комолов, Гиголаев, Костюков, Гол, Баланович, Бодул.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Напомним, что в матче 1-го круга между командами была зафиксирована ничья.
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