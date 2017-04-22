Рейтинг@Mail.ru

«Локомотив» - «Амкар»: стартовые составы

Матч: ЛокомотивЛокомотив-:-АмкарАмкар
Начало матча: Сегодня, 16:30
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: события
Сегодня, 15:53 | Источник: Твиттер ФК "Локомотив" | Редакция: Антон Белюсь

Стали известны стартовые составы на матч 24-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Амкаром». 

«Локомотив»: Гильерме, В. Денисов, Чорлука, Кверквелия, Янбаев, Тарасов, Баринов, Фернандеш, Майкон, Миранчук, Ари.

«Амкар»: Хомич, Зайцев, Идову, Занев, Конде, Комолов, Гиголаев, Костюков, Гол, Баланович, Бодул.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

Напомним, что в матче 1-го круга между командами была зафиксирована ничья.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 16:28
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:07
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:06, редактировал Сегодня 16:07
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
15:55 «Зенит» дожал оставшийся ввосьмером «Урал» в первом матче на «Крестовском» 612
15:35 «Ростов» - «Спартак»: стартовые составы 25
12:58 «Зенит» - «Урал»: стартовые составы 29
11:05 Фото «Зенит» и «Урал» определились с комплектами формы на матч 19
Вчера
Вадим Багров
ЦСКА vs «Зенит». Кто финиширует выше?
Победа в Уфе сохранит для ЦСКА второе место даже в случае успешного открытия «Крестовского». «Соккер.ру» предлагает выбрать между соперниками более достойного для ЛЧ.
Комментариев: 30
19:50 Боярский: «Надеюсь, меня не убьют, если я где-то ошибусь в роли диктора» 55
18:51 Голы Витиньо и Чалова принесли ЦСКА победу над «Уфой» 455
16:09 «Уфа» - ЦСКА: Дзагоев выйдет в стартовом составе «армейцев» 21
15:25 Боярский выступит в роли диктора на «Крестовском» во время матча «Зенит» - «Урал» 63
00:09 Видео Первая тренировка «Зенита» на новом стадионе 53
все материалы по этой теме
Турниры