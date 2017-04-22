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«Эспаньол» - «Атлетико»: стартовые составы

Матч: ЭспаньолЭспаньол0 : 0АтлетикоАтлетико
Закончился первый тайм
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 21:17 | Источник: Твиттер ФК "Атлетико" | Редакция: Роман Мельник

Стали известны стартовые составы на поединок 33-го тура Примеры между «Эспаньолом» и «Атлетико». 

«Эспаньол»: Диего Лопес, Давид Лопес, Х. Лопес, Рейес, Кариколь, Санчес, Хурадо, Пьятти, Фуэго, Морено, Кайседо.

«Атлетико»: Облак, Хименес, Савич, Годин, Филипе Луис, Габи, Коке, Ньигес, Карраско, Гризманн, Торрес.  

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

Напомним, что в первом круге чемпионата «Атлетико» на своем поле не смог забить ни одного гола «Эспаньолу».

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