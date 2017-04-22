«Эспаньол» - «Атлетико»: стартовые составы
Сегодня, 21:17 | Источник: Твиттер ФК "Атлетико" | Редакция: Роман Мельник
Стали известны стартовые составы на поединок 33-го тура Примеры между «Эспаньолом» и «Атлетико».
«Эспаньол»: Диего Лопес, Давид Лопес, Х. Лопес, Рейес, Кариколь, Санчес, Хурадо, Пьятти, Фуэго, Морено, Кайседо.
«Атлетико»: Облак, Хименес, Савич, Годин, Филипе Луис, Габи, Коке, Ньигес, Карраско, Гризманн, Торрес.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Напомним, что в первом круге чемпионата «Атлетико» на своем поле не смог забить ни одного гола «Эспаньолу».
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