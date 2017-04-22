«Челси» и «Тоттенхэм» объявили составы на полуфинальный матч Кубка Англии

Сегодня состоится первый полуфинальный матч Кубка Англии, где встретятся лидеры чемпионата «Челси» и «Тоттенхэм». Команды объявили составы:

«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луис, Аке, Мозес, Канте, Матич, Алонсо, Виллиан, Батшуайи, Педро.

«Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер, Дайер, Алдервейрелд, Вертонген, Ваньяма, Дембеле, Сон, Эриксен, Алли, Кейн.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

Отметим, что участие Тибо Куртуа в матче до последнего времени было под сомнением.