«Челси» и «Тоттенхэм» объявили составы на полуфинальный матч Кубка Англии
Сегодня, 18:40 | Источник: Твиттер ФК "Челси" | Редакция: Роман Мельник
Сегодня состоится первый полуфинальный матч Кубка Англии, где встретятся лидеры чемпионата «Челси» и «Тоттенхэм». Команды объявили составы:
«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луис, Аке, Мозес, Канте, Матич, Алонсо, Виллиан, Батшуайи, Педро.
«Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер, Дайер, Алдервейрелд, Вертонген, Ваньяма, Дембеле, Сон, Эриксен, Алли, Кейн.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Отметим, что участие Тибо Куртуа в матче до последнего времени было под сомнением.
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Виллиии, 1:0!!))
Удачи и победы!!
Поехали..
Жду продолжения банкета..
Удачи Челси и победы!!