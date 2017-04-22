«Фиорентина» - «Интер»: стартовые составы
Идет первый тайм
Сегодня, 21:03 | Источник: Твиттер ФК "Интер" | Редакция: Роман Мельник
Стали известны стартовые составы на матч 33-го тура Серии А между «Фиорентиной» и «Интером».
«Фиорентина»: Тэтэрушану, Томович, Астори, Милич, Валеро, Санчес, Бадель, Весино, Тельо, Бабакар, Бернардески.
«Интер»: Ханданович, Нагатомо, Миранда, Медель, Д'Амброзио, Кондогбиа, Гальярдини, Перешич, Мариу, Кандрева, Икарди.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
В первом круге «Интер» одержал победу над «Фиорентиной» со счетом 4:2.
Другие материалы по теме:
21:22 Видео Дортмундская «Боруссия» обыграла менхенгладбахскую 4
19:53 Видео ПСЖ разобрался с «Монпелье» 4
Или войдите через