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«Фиорентина» - «Интер»: стартовые составы

Матч: ФиорентинаФиорентина1 : 2ИнтернационалеИнтернационале
Идет первый тайм
Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 21:03 | Источник: Твиттер ФК "Интер" | Редакция: Роман Мельник

Стали известны стартовые составы на матч 33-го тура Серии А между «Фиорентиной» и «Интером». 

«Фиорентина»: Тэтэрушану, Томович, Астори, Милич, Валеро, Санчес, Бадель, Весино, Тельо, Бабакар, Бернардески.

«Интер»: Ханданович, Нагатомо, Миранда, Медель, Д'Амброзио, Кондогбиа, Гальярдини, Перешич, Мариу, Кандрева, Икарди.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

В первом круге «Интер» одержал победу над «Фиорентиной» со счетом 4:2.

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