«Фиорентина» - «Интер»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 33-го тура Серии А между «Фиорентиной» и «Интером».

«Фиорентина»: Тэтэрушану, Томович, Астори, Милич, Валеро, Санчес, Бадель, Весино, Тельо, Бабакар, Бернардески.

«Интер»: Ханданович, Нагатомо, Миранда, Медель, Д'Амброзио, Кондогбиа, Гальярдини, Перешич, Мариу, Кандрева, Икарди.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

В первом круге «Интер» одержал победу над «Фиорентиной» со счетом 4:2.