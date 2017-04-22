«Бавария» с трудом добилась ничьей в матче с «Майнцом»

В поединке 30-го тура Бундеслиги «Бавария» сыграла вничью с «Майнцом». Накануне поединка наставник мюнхенского гранда Карло Анчелотти заявил, что команда постарается досрочно оформить чемпионство.

Мюнхен, «Альянц Арена»

«Бавария» – «Майнц» – 2:2 (1:2)

Голы: Роббен 16, Алькантара 73 — Кркич 3, Бросински 40 (пен.)

«Бавария»: Ульрайх, Хуммельс, Бернат, Алаба, Рафинья, Видаль (Алонсо 65), Алькантара, Рибери (Коман 45), Роббен, Мюллер, Левандовски.

Главный тренер: Карло Анчелотти.

«Майнц»: Хут, Донати, Латца, Квайсон (Ромальо 78), Озтюнали, Муто, Кркич (Онисиво 68), Белл, Бросински (Балогун 52), Фрай, Хак.

Главный тренер: Мартин Шмидт.

Предупреждения: Рафинья 43, Онисиво 90.

Судья: Франк Вилленборг.