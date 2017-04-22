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«Бавария» с трудом добилась ничьей в матче с «Майнцом»

Матч: БаварияБавария2 : 2МайнцМайнц
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 18:22 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Роман Мельник

В поединке 30-го тура Бундеслиги «Бавария» сыграла вничью с «Майнцом». Накануне поединка наставник мюнхенского гранда Карло Анчелотти заявил, что команда постарается досрочно оформить чемпионство.

Мюнхен, «Альянц Арена»

«Бавария» – «Майнц» – 2:2 (1:2)
Голы: Роббен 16, Алькантара 73 — Кркич 3, Бросински 40 (пен.)

«Бавария»:  Ульрайх, Хуммельс, Бернат, Алаба, Рафинья, Видаль (Алонсо 65), Алькантара, Рибери (Коман 45), Роббен, Мюллер, Левандовски.
Главный тренер: Карло Анчелотти.

«Майнц»: Хут, Донати, Латца, Квайсон (Ромальо 78), Озтюнали, Муто, Кркич (Онисиво 68), Белл, Бросински (Балогун 52), Фрай, Хак.
Главный тренер: Мартин Шмидт.

Предупреждения: Рафинья 43, Онисиво 90.

Судья: Франк Вилленборг.

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