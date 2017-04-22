«Бавария» с трудом добилась ничьей в матче с «Майнцом»
Сегодня, 18:22 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Роман Мельник
В поединке 30-го тура Бундеслиги «Бавария» сыграла вничью с «Майнцом». Накануне поединка наставник мюнхенского гранда Карло Анчелотти заявил, что команда постарается досрочно оформить чемпионство.
Мюнхен, «Альянц Арена»
«Бавария» – «Майнц» – 2:2 (1:2)
Голы: Роббен 16, Алькантара 73 — Кркич 3, Бросински 40 (пен.)
«Бавария»: Ульрайх, Хуммельс, Бернат, Алаба, Рафинья, Видаль (Алонсо 65), Алькантара, Рибери (Коман 45), Роббен, Мюллер, Левандовски.
Главный тренер: Карло Анчелотти.
«Майнц»: Хут, Донати, Латца, Квайсон (Ромальо 78), Озтюнали, Муто, Кркич (Онисиво 68), Белл, Бросински (Балогун 52), Фрай, Хак.
Главный тренер: Мартин Шмидт.
Предупреждения: Рафинья 43, Онисиво 90.
Судья: Франк Вилленборг.
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А ведь были моменты и шансы вырвать 3 очка. Ну ладно.
Совсем Бавария не на уровне сыграла...
Ничьей больше ничьёй меньше-Бавария чемпион.
Реал по делу прошел Баварию, да уж простите меня болельщики Реала, за мою глупость, все было по делу.