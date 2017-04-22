«Челси» обыграл «Тоттенхэм» и вышел в финал Кубка Англии

В полуфинале Кубка Англии «Челси» переиграл «Тоттенхэм» и стал финалистом турнира.

Лондон, стадион «Уэмбли»

«Челси» – «Тоттенхэм» – 4:2 (2:1)

Голы: Виллиан 5, Виллиан 43 (пен.), Азар 75, Матич 80 — Кейн 18, Алли 62

«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луис, Аке, Мозес, Канте, Матич, Алонсо, Виллиан (Азар 61), Батшуайи (Коста 61), Педро (Фабрегас 74).

Главный тренер: Антонио Конте.

«Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер, Дайер, Алдервейрелд, Вертонген, Ваньяма (Н'Куду 80), Дембеле, Сон (Уокер 68), Эриксен, Алли, Кейн.

Главный тренер: Маурисио Почеттино.

Предупреждения: Алдервейрелд 4, Алонсо 45+3, Алли 73, Канте 90.

Судья: Мартин Аткинсон.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.