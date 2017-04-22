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ПСЖ разобрался с «Монпелье»

Матч: ПСЖПСЖ2 : 0МонпельеМонпелье
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 19:53 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Роман Мельник

В поединке 34-го тура французской Лиги 1 ПСЖ уверенно переиграл «Монпелье».

Париж, «Парк де Пренс»

ПСЖ – «Монпелье» – 2:0 (1:0)
Голы: Кавани 29Ди Мария 48.

ПСЖ: Трапп, Максвелл, Кимбембе, Силва, Орье, Матюиди, Мотта, Верратти, Пасторе (Дракслер 81), Ди Мария (Моура 84), Кавани (Ло Селсо 90).
Главный тренер: Унаи Эмери.

«Монпелье»: Пьонье, Русийон, Покорны, Хилтон, Мукиеле, Схири, Ласн (Долли 59), Сессеньон, Будебуз, Мбенза (Камара 81), Мунье (Иконе 59).
Главный тренер: Жан-Луи Гассе. 

Предупреждения: Ди Мария 68.

Судья: Микаэль Лесаж.

Ранее Анхель Ди Мария заявил, что ПСЖ по-прежнему рассчитывает на чемпионство и постарается больше не терять очки в чемпионате.

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