ПСЖ разобрался с «Монпелье»
Сегодня, 19:53 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Роман Мельник
В поединке 34-го тура французской Лиги 1 ПСЖ уверенно переиграл «Монпелье».
Париж, «Парк де Пренс»
ПСЖ – «Монпелье» – 2:0 (1:0)
Голы: Кавани 29, Ди Мария 48.
ПСЖ: Трапп, Максвелл, Кимбембе, Силва, Орье, Матюиди, Мотта, Верратти, Пасторе (Дракслер 81), Ди Мария (Моура 84), Кавани (Ло Селсо 90).
Главный тренер: Унаи Эмери.
«Монпелье»: Пьонье, Русийон, Покорны, Хилтон, Мукиеле, Схири, Ласн (Долли 59), Сессеньон, Будебуз, Мбенза (Камара 81), Мунье (Иконе 59).
Главный тренер: Жан-Луи Гассе.
Предупреждения: Ди Мария 68.
Судья: Микаэль Лесаж.
Ранее Анхель Ди Мария заявил, что ПСЖ по-прежнему рассчитывает на чемпионство и постарается больше не терять очки в чемпионате.
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