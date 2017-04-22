ПСЖ разобрался с «Монпелье»

В поединке 34-го тура французской Лиги 1 ПСЖ уверенно переиграл «Монпелье».

Париж, «Парк де Пренс»

ПСЖ – «Монпелье» – 2:0 (1:0)

Голы: Кавани 29, Ди Мария 48.

ПСЖ: Трапп, Максвелл, Кимбембе, Силва, Орье, Матюиди, Мотта, Верратти, Пасторе (Дракслер 81), Ди Мария (Моура 84), Кавани (Ло Селсо 90).

Главный тренер: Унаи Эмери.

«Монпелье»: Пьонье, Русийон, Покорны, Хилтон, Мукиеле, Схири, Ласн (Долли 59), Сессеньон, Будебуз, Мбенза (Камара 81), Мунье (Иконе 59).

Главный тренер: Жан-Луи Гассе.

Предупреждения: Ди Мария 68.

Судья: Микаэль Лесаж.

Ранее Анхель Ди Мария заявил, что ПСЖ по-прежнему рассчитывает на чемпионство и постарается больше не терять очки в чемпионате.