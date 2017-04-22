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Стали известны составы на матч двух «Боруссий»

Матч: БоруссияБоруссия0 : 0БоруссияБоруссия
Идет первый тайм
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 18:54 | Источник: Твиттер ФК "Боруссия" Дортмунд | Редакция: Роман Мельник

Дортмундская и менхенгладбахская «Боруссии» объявили составы на матч 30-го тура Бундеслиги.

«Боруссия» Д: Бюрки, Геррейру, Гинтер, Шмельцер, Дурм, Бендер, Пулишич, Шахин, Кастро, Дембеле, Ройс.

«Боруссия» М: Зоммер, Вендт, Кристенсен, Вестергор, Эльведи, Штробль, Хан, Дахуд, Штиндль, Хофманн, Траоре.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

Напомним, что матч первого круга закончился разгромной победой дортмундской команды.

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