Стали известны составы на матч двух «Боруссий»
Сегодня, 18:54 | Источник: Твиттер ФК "Боруссия" Дортмунд | Редакция: Роман Мельник
Дортмундская и менхенгладбахская «Боруссии» объявили составы на матч 30-го тура Бундеслиги.
«Боруссия» Д: Бюрки, Геррейру, Гинтер, Шмельцер, Дурм, Бендер, Пулишич, Шахин, Кастро, Дембеле, Ройс.
«Боруссия» М: Зоммер, Вендт, Кристенсен, Вестергор, Эльведи, Штробль, Хан, Дахуд, Штиндль, Хофманн, Траоре.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Напомним, что матч первого круга закончился разгромной победой дортмундской команды.
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