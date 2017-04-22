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«Манчестер Юнайтед» подтвердил серьезность травм Ибрагимовича и Рохо

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Ман Юнайтед, Ибрагимович Златан, Рохо Маркос
Сегодня, 22:14 | Источник: ФК "Манчестер Юнайтед" | Редакция: Роман Мельник

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» подтвердила серьезность травм форварда Златана Ибрагимовича и защитника Маркоса Рохо. У обоих повреждены крестообразные связки.

Ибрагимович неудачно приземлился в матче с «Андерлехтом». Слухи пророчат ему 8-9 месяцев восстановления, либо завершение карьеры. Рохо получил травму в том же поединке. В ближайшие дни игрокам пропишут курс лечения и мы узнаем более точные сроки восстановления.

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