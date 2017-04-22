«Манчестер Юнайтед» подтвердил серьезность травм Ибрагимовича и Рохо

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» подтвердила серьезность травм форварда Златана Ибрагимовича и защитника Маркоса Рохо. У обоих повреждены крестообразные связки.

Ибрагимович неудачно приземлился в матче с «Андерлехтом». Слухи пророчат ему 8-9 месяцев восстановления, либо завершение карьеры. Рохо получил травму в том же поединке. В ближайшие дни игрокам пропишут курс лечения и мы узнаем более точные сроки восстановления.