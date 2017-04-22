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МЮ потерял Рохо до сентября

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Ман Юнайтед, Рохо Маркос
Сегодня, 12:26 | Источник: Espn.com | Редакция: Антон Белюсь

По информации британских СМИ, защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо в текущем сезоне больше не сыграет.

Сообщается, что травма, полученная аргентинцем в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против «Андерлехта», оказалась серьезной - у игрока диагностирован разрыв крестообразных связок левого колена.

Рохо потребуется операция. Маловероятно, что футболист вернется на поле раньше сентября.

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