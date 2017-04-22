МЮ потерял Рохо до сентября

По информации британских СМИ, защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо в текущем сезоне больше не сыграет.

Сообщается, что травма, полученная аргентинцем в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против «Андерлехта», оказалась серьезной - у игрока диагностирован разрыв крестообразных связок левого колена.

Рохо потребуется операция. Маловероятно, что футболист вернется на поле раньше сентября.