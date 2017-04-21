Ибрагимович может пропустить 8-9 месяцев из-за травмы крестообразных связок
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Ман Юнайтед, Ибрагимович Златан
Сегодня, 20:27 | Источник: gianlucadimarzio.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий МЮ Златан Ибрагимович в матче 1/4 финала Лиги Европы с «Андерлехтом» травмировал крестообразные связки колена, сообщает источник.
По информации источника в окружении шведа, у футболиста разрыв передней и задней крестообразных связок правого колена, ему необходима операция. Если эти слухи подтвердятся, то это означает, что Ибрагимович будет вынужден пропустить от 8 до 9 месяцев.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
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Кошмар!
Король ранен!!!!
Здоровья ему конечно, а главное моральных сил подняться и повторить подвиг Данни. Хотя бы один раз.
Не удивлюсь, если это завершит карьеру Златана...