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Ибрагимович может пропустить 8-9 месяцев из-за травмы крестообразных связок

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Ман Юнайтед, Ибрагимович Златан
Сегодня, 20:27 | Источник: gianlucadimarzio.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий МЮ Златан Ибрагимович в матче 1/4 финала Лиги Европы с «Андерлехтом» травмировал крестообразные связки колена, сообщает источник.

По информации источника в окружении шведа, у футболиста разрыв передней и задней крестообразных связок правого колена, ему необходима операция. Если эти слухи подтвердятся, то это означает, что Ибрагимович будет вынужден пропустить от 8 до 9 месяцев.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

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