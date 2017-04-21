Ибрагимович может пропустить 8-9 месяцев из-за травмы крестообразных связок

Нападающий МЮ Златан Ибрагимович в матче 1/4 финала Лиги Европы с «Андерлехтом» травмировал крестообразные связки колена, сообщает источник.

По информации источника в окружении шведа, у футболиста разрыв передней и задней крестообразных связок правого колена, ему необходима операция. Если эти слухи подтвердятся, то это означает, что Ибрагимович будет вынужден пропустить от 8 до 9 месяцев.

Официального подтверждения этой информации пока нет.