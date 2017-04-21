Нападающий «Лиона» Александр Лаказетт получил травму во время вчерашнего поединка 1/4 финала Лиги Европы против «Бешикташа». Футболист покинул поле перед дополнительным временем из-за мышечного повреждения. Форвард рискует пропустить полуфинальную дуэль с «Аяксом», хотя точные сроки его восстановления пока не сообщаются.

«Будет очень трудно восстановить Лаказетта к полуфиналу, но мы сделаем всё возможное для этого», — сказал президент «Лиона» Жан-Мишель Ола.