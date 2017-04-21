Ибрагимович выбыл до конца сезона

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович из-за травмы колена выбыл до конца сезона, сообщают в Англии. Повреждение футболист получил во время вчерашнего поединка 1/4 финала Лиги Европы с «Андерлехтом».

Вполне возможно, что вчера швед провел свой последний матч за МЮ, ведь его контракт истекает по окончании сезона, а о новом соглашении стороны пока не договорились.

В этом сезоне 35-летний Ибрагимович провел 46 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и сделал 11 результативных передач.