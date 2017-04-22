Источник: «Ибрагимович завершит карьеру из-за травмы»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Ман Юнайтед, Ибрагимович Златан
Сегодня, 01:38 | Источник: Record.xl.pt | Редакция: Павел Молочный
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович завершит игровую карьеру из-за тяжёлой травмы, утверждает источник.
35-летний швед травмировал колено в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с «Андерлехтом» (2:1). По информации источника, подтвердился худший прогноз врачей — игроку придётся восстанавливаться около девяти месяцев. Ранее уже появлялась информация о том, что форвард повредил крестообразные связки колена.
Контракт Ибрагимовича с «Манчестер Юнайтед» истекает в конце сезона.
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