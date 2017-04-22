Источник: «Ибрагимович завершит карьеру из-за травмы»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович завершит игровую карьеру из-за тяжёлой травмы, утверждает источник.

35-летний швед травмировал колено в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с «Андерлехтом» (2:1). По информации источника, подтвердился худший прогноз врачей — игроку придётся восстанавливаться около девяти месяцев. Ранее уже появлялась информация о том, что форвард повредил крестообразные связки колена.

Контракт Ибрагимовича с «Манчестер Юнайтед» истекает в конце сезона.