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Источник: «Ибрагимович завершит карьеру из-за травмы»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Ман Юнайтед, Ибрагимович Златан
Сегодня, 01:38 | Источник: Record.xl.pt | Редакция: Павел Молочный

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович завершит игровую карьеру из-за тяжёлой травмы, утверждает источник.

35-летний швед травмировал колено в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с «Андерлехтом» (2:1). По информации источника, подтвердился худший прогноз врачей — игроку придётся восстанавливаться около девяти месяцев. Ранее уже появлялась информация о том, что форвард повредил крестообразные связки колена.

Контракт Ибрагимовича с «Манчестер Юнайтед» истекает в конце сезона.

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