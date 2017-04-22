Зидан: «Бэйл будет в заявке „Реала“ на матч с „Барселоной“»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подтвердил появившуюся в Сети информацию о том, что вингер «сливочных» Гарет Бэйл восстановился от повреждения и сможет помочь команде в поединке 33-го тура Ла Лиги против «Барселоны»:

«Завтра Бэйл будет с нами. А там посмотрим, выйдет ли он в старте или нет».