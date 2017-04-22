Зидан: «Бэйл будет в заявке „Реала“ на матч с „Барселоной“»
Сегодня, 14:36 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подтвердил появившуюся в Сети информацию о том, что вингер «сливочных» Гарет Бэйл восстановился от повреждения и сможет помочь команде в поединке 33-го тура Ла Лиги против «Барселоны»:
«Завтра Бэйл будет с нами. А там посмотрим, выйдет ли он в старте или нет».
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клатенбург чакыр мальенко
PS вам по полкам по сто раз объяснили спорные ситуации.... что да как, в общем судья ошибался в обе стороны...
PSS эвребе, айтекин, лаос .. продолжать? не понимаю таких даунов, которые мусолят эту тему.. до потери пульса...