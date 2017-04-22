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Зидан: «Бэйл будет в заявке „Реала“ на матч с „Барселоной“»

Матч: РеалРеал-:-БарселонаБарселона
Начало матча: Завтра, 21:45
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Бэйл Гарет, Зидан Зинедин
Сегодня, 14:36 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подтвердил появившуюся в Сети информацию о том, что вингер «сливочных» Гарет Бэйл восстановился от повреждения и сможет помочь команде в поединке 33-го тура Ла Лиги против «Барселоны»:

«Завтра Бэйл будет с нами. А там посмотрим, выйдет ли он в старте или нет».

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