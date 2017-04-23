Тотти поддержал Ибрагимовича

Капитан «Ромы» Франческо Тотти поддержал нападающего МЮ Златана Ибрагимовича, который получил травму крестообразных связок колена и выбыл на долгий срок.

«Такие бойцы, как ты, легко не сдаются! Давай, Златан, восстанавливайся скорее!» — пишет Тотти в своем «твиттере».

По слухам, МЮ не предложит новый контракт для Ибры.