Тотти поддержал Ибрагимовича
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Ман Юнайтед, Рома, Ибрагимович Златан, Тотти Франческо
Сегодня, 14:27 | Источник: Твиттер Франческо Тотти | Редакция: Дмитрий Кристя
Капитан «Ромы» Франческо Тотти поддержал нападающего МЮ Златана Ибрагимовича, который получил травму крестообразных связок колена и выбыл на долгий срок.
«Такие бойцы, как ты, легко не сдаются! Давай, Златан, восстанавливайся скорее!» — пишет Тотти в своем «твиттере».
По слухам, МЮ не предложит новый контракт для Ибры.
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