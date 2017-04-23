Сане: «Гвардиола говорит мне играть в стиле Месси и Неймара»

Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане отметил, что главный тренер команды Хосеп Гвардиола советует ему равняться на игру Лионеля Месси и Неймара.

«Гвардиола может во многом мне помочь, потому что он знает, как играет и тренируется Месси, ведь раньше он видел его каждый день. Тренер старается придать мне уверенности и советует действовать в стиле Месси и Неймара.

Я молод и поначалу, когда играл против больших клубов, думал: „Окей, они лучше меня“. Наверное, я немного переживал, потому что был в новой команде, в новой стране и ничего не знал о чемпионате. Но Гвардиола посоветовал мне играть как раньше в „Шальке“. Он сказал: „Другие футболисты тоже обычные люди, так что просто спокойно играй“».

Ранее Сане сказал, что под руководством Гвардиолы он стал играть лучше.