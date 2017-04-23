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Венгер сравнил Рэмзи с Лэмпардом

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Арсенал, Венгер Арсен , Рэмзи Аарон
Сегодня, 08:55 | Источник: Fourfourtwo.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер подчеркнул, что полузащитник «канониров» Аарон Рэмзи является важным игроком в тактических построениях французского специалиста.

«Как мне кажется, Рэмзи должен забивать 10-15 голов за сезон. Он игрок типа Фрэнка Лэмпарда. В плане физики и способности работать в высоком темпе Рэмзи, безусловно, является лучшим в лиге. 

Этот сезон был очень неприятным для Аарона, он начал в основе только 7 матчей. Всему виной его мелкие травмы. Только Рэмзи возвращается - бум - небольшое повреждение икроножной мышцы - бум - микротравма подколенного сухожилия.

Он хорошо выглядел в понедельник, и я надеюсь, что Аарон выдаст сильную концовку сезона, потому что он важный игрок для меня. Я думаю, у него лучший возраст для полузащитника. Рэмзи может взять на себя функции Озила и заменить Месута, когда тому нужна передышка».

Рэмзи оправился от травмы в марте.

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