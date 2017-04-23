Икарди: «Не могу объяснить, что происходит с „Интером“»

Нападающий «Интера» Мауро Икарди не может объяснить последние невыразительные игры команды. Накануне «нерадзурри» проиграли «Фиорентине» (4:5), пропустив 4 гола за 18 минут.

«События во втором тайме были необъяснимыми. Мы должны были решать исход матча после перерыва, но вместо этого пропускаем четыре мяча за 15 минут, это непозволительная роскошь.

Я не могу объяснить, что происходит с командой в течение последнего месяца. Всё идет не так. Игроки и все сотрудники клуба должны найти выход из этой ситуации. Последние наши выступления недостойны такого клуба, как „Интер“».

«Интер» еще в начале марта разгромил «Аталанту» (7:1), но после этого в пяти играх набрал только 2 очка.