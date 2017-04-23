Икарди: «Не могу объяснить, что происходит с „Интером“»
Сегодня, 10:23 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий «Интера» Мауро Икарди не может объяснить последние невыразительные игры команды. Накануне «нерадзурри» проиграли «Фиорентине» (4:5), пропустив 4 гола за 18 минут.
«События во втором тайме были необъяснимыми. Мы должны были решать исход матча после перерыва, но вместо этого пропускаем четыре мяча за 15 минут, это непозволительная роскошь.
Я не могу объяснить, что происходит с командой в течение последнего месяца. Всё идет не так. Игроки и все сотрудники клуба должны найти выход из этой ситуации. Последние наши выступления недостойны такого клуба, как „Интер“».
«Интер» еще в начале марта разгромил «Аталанту» (7:1), но после этого в пяти играх набрал только 2 очка.
Другие материалы по теме:
Вчера
10:08 Фото Кака - 35 лет 33
21 апреля 2017
23:25 Слухи «Ливерпуль» продаст Сако 9
22:26 Бэйл готов к Эль Класико 31
17:28 Фото Талиска - игрок недели в Лиге Европы 3
Или войдите через
Делайте это с принтером. Аха-ха)
Любимый инструмент бумаги - дырокол.
"Фиорентина" выступила в его качестве.
Клуб из Милана стал дырявым пять раз.
Не то даже в дворовой ЛЕ не поиграешь!
Хотя ваше место именно там)
Маккаби уже обыграли!