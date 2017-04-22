Кака - 35 лет
Сегодня, 10:08 | Источник: Твиттер Squawka | Редакция: Антон Белюсь
Сегодня свой 35-й день рождения празднует футболист, который последним выигрывал «Золотой мяч» до эпохи доминирования Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
Бразилец Кака стал обладателем почетной награды в 2007 году, выступая за «Милан», выигравший в том сезоне Лигу чемпионов.
На данный момент является игроком «Орландо Сити». Также в своей карьере выступал за «Сан-Паулу» и мадридский «Реал». Провел 92 поединка за сборную Бразилии.
Среди самых значимых достижений хавбека также стоит отметить звания чемпиона мира (2002), чемпиона Италии (2003/04) и чемпиона Испании (2011/12).
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