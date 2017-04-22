Кака - 35 лет

Сегодня свой 35-й день рождения празднует футболист, который последним выигрывал «Золотой мяч» до эпохи доминирования Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Бразилец Кака стал обладателем почетной награды в 2007 году, выступая за «Милан», выигравший в том сезоне Лигу чемпионов.

На данный момент является игроком «Орландо Сити». Также в своей карьере выступал за «Сан-Паулу» и мадридский «Реал». Провел 92 поединка за сборную Бразилии.

Среди самых значимых достижений хавбека также стоит отметить звания чемпиона мира (2002), чемпиона Италии (2003/04) и чемпиона Испании (2011/12).