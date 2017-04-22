Рейтинг@Mail.ru

Кака - 35 лет

Соккер.Ру // США. МЛС 2017, Заграница: игроки, Орландо Сити, Кака
Сегодня, 10:08 | Источник: Твиттер Squawka | Редакция: Антон Белюсь

Сегодня свой 35-й день рождения празднует футболист, который последним выигрывал «Золотой мяч» до эпохи доминирования Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Бразилец Кака стал обладателем почетной награды в 2007 году, выступая за «Милан», выигравший в том сезоне Лигу чемпионов.

На данный момент является игроком «Орландо Сити». Также в своей карьере выступал за «Сан-Паулу» и мадридский «Реал». Провел 92 поединка за сборную Бразилии.

Среди самых значимых достижений хавбека также стоит отметить звания чемпиона мира (2002), чемпиона Италии (2003/04) и чемпиона Испании (2011/12).

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 10:15
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 10:14, редактировал Сегодня 10:17
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 10:12
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
06:41 Йединак: «В России покажем, насколько силён австралийский футбол» 7
00:33 Васильев: «В контракте Мбаппе нет суммы отступных» 2
Вчера
23:25 Слухи «Ливерпуль» продаст Сако 8
22:26 Бэйл готов к Эль Класико 30
21:20 Куртуа сыграет с «Тоттенхэмом» в полуфинале Кубка Англии 9
17:28 Фото Талиска - игрок недели в Лиге Европы 3
15:09 Мбаппе - игрок недели в Лиге чемпионов 22
05:21 Ферманн: «Это невероятно болезненный исход для „Шальке“» 2
02:42 Рэшфорд: «МЮ с трудом прошёл этот раунд, но это уже не имеет значения» 0
02:21 Кэррик: «Хорошо выступать на всех фронтах – это обязанность „Манчестер Юнайтед“» 1
все материалы по этой теме
Турниры