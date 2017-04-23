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«Манчестер Юнайтед» не предложит Ибрагимовичу новый контракт

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Ман Юнайтед, Ибрагимович Златан
Сегодня, 11:04 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович больше не сыграет за манкунианский клуб. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией.

Согласно источнику, клуб готов предоставить необходимую помощь на протяжении всего периода реабилитации после травмы крестообразных связок, из-за которой Ибрагимович пропустит порядка 8-9 месяцев. Однако новый контракт 35-летнему игроку предложен не будет.

Текущее соглашение шведа рассчитано до конца этого сезона. В нынешнем сезоне Ибрагимович сыграл за команду 46 матчей, в которых отметился 28 забитыми мячами и 10 результативными передачами.

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