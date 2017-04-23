«Манчестер Юнайтед» не предложит Ибрагимовичу новый контракт

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович больше не сыграет за манкунианский клуб. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией.

Согласно источнику, клуб готов предоставить необходимую помощь на протяжении всего периода реабилитации после травмы крестообразных связок, из-за которой Ибрагимович пропустит порядка 8-9 месяцев. Однако новый контракт 35-летнему игроку предложен не будет.

Текущее соглашение шведа рассчитано до конца этого сезона. В нынешнем сезоне Ибрагимович сыграл за команду 46 матчей, в которых отметился 28 забитыми мячами и 10 результативными передачами.