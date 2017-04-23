«Манчестер Юнайтед» не предложит Ибрагимовичу новый контракт
Сегодня, 11:04 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович больше не сыграет за манкунианский клуб. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией.
Согласно источнику, клуб готов предоставить необходимую помощь на протяжении всего периода реабилитации после травмы крестообразных связок, из-за которой Ибрагимович пропустит порядка 8-9 месяцев. Однако новый контракт 35-летнему игроку предложен не будет.
Текущее соглашение шведа рассчитано до конца этого сезона. В нынешнем сезоне Ибрагимович сыграл за команду 46 матчей, в которых отметился 28 забитыми мячами и 10 результативными передачами.
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Лучшие - Мата, Мхитарян, Де Хеа конце концов, но точно не он, да и не бросает его никто, ему готовы помочь, а платить 250к "чтобы был" ни один клуб не станет
А сейчас МЮ напоминает Америку или Эмираты куда приглашают не сколько играть, а поддерживать имя! Так, что МЮ превратился в середняка! А жаль!!!!!
Ибре конечно здоровья,но он уже давно не уровень!!!!
Конечно здоровья ибре,а там если все удачно можно на пару сезонов в китай и на пенсию!
Великий футболист(