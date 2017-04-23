Ибрагимович прибегнет к помощи известного американского хирурга
Сегодня, 08:27 | Источник: Dailymail.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович в ближайшее время посетит США, где встретится с хирургом-ортопедом Фредди Фу, который считается одним из лучших специалистов в мире по проблемам с крестообразными связками колена. Швед получил тяжелейшую травму в поединке 1/4 финала Лиги Европы с «Андерлехтом», по предварительным прогнозам повреждение вывело Златана из строя до января.
Доктор Фу должен определить конкретные сроки и способы восстановления Ибрагимовича.
Клуб и игрок так и не успели договориться о продолжении сотрудничества. Сообщается, что МЮ готов предложить Златану новый контракт с понижением зарплаты, учитывая, что швед, скорее всего, пропустит первую половину следующего сезона. Нынешний договор истекает летом.
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Если Златан успешно восстановится, то станет дважды легендой мирового и шведского футбола.