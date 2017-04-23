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Ибрагимович прибегнет к помощи известного американского хирурга

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Ман Юнайтед, Ибрагимович Златан
Сегодня, 08:27 | Источник: Dailymail.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович в ближайшее время посетит США, где встретится с хирургом-ортопедом Фредди Фу, который считается одним из лучших специалистов в мире по проблемам с крестообразными связками колена. Швед получил тяжелейшую травму в поединке 1/4 финала Лиги Европы с «Андерлехтом», по предварительным прогнозам повреждение вывело Златана из строя до января. 

Доктор Фу должен определить конкретные сроки и способы восстановления Ибрагимовича.

Клуб и игрок так и не успели договориться о продолжении сотрудничества. Сообщается, что МЮ готов предложить Златану новый контракт с понижением зарплаты, учитывая, что швед, скорее всего, пропустит первую половину следующего сезона. Нынешний договор истекает летом.

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