Ибрагимович прибегнет к помощи известного американского хирурга

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович в ближайшее время посетит США, где встретится с хирургом-ортопедом Фредди Фу, который считается одним из лучших специалистов в мире по проблемам с крестообразными связками колена. Швед получил тяжелейшую травму в поединке 1/4 финала Лиги Европы с «Андерлехтом», по предварительным прогнозам повреждение вывело Златана из строя до января.

Доктор Фу должен определить конкретные сроки и способы восстановления Ибрагимовича.

Клуб и игрок так и не успели договориться о продолжении сотрудничества. Сообщается, что МЮ готов предложить Златану новый контракт с понижением зарплаты, учитывая, что швед, скорее всего, пропустит первую половину следующего сезона. Нынешний договор истекает летом.