Канте - игрок года в АПЛ

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте признан лучшим игроком года в АПЛ по версии английской ассоциации футболистов-профессионалов. В борьбе за награду Канте обошел своего одноклубника Эдена Азара, а также Златана Ибрагимовича (МЮ), Ромелу Лукаку («Эвертон»), Харри Кейна («Тоттенхэм») и Алексиса Санчеса («Арсенал»).

Канте стал третьим французом, получившим эту награду, после Патрика Виейра (2001) и Тьерри Анри (2004 и 2006).