Канте - игрок года в АПЛ
Сегодня, 08:19 | Источник: thepfa.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте признан лучшим игроком года в АПЛ по версии английской ассоциации футболистов-профессионалов. В борьбе за награду Канте обошел своего одноклубника Эдена Азара, а также Златана Ибрагимовича (МЮ), Ромелу Лукаку («Эвертон»), Харри Кейна («Тоттенхэм») и Алексиса Санчеса («Арсенал»).
Канте стал третьим французом, получившим эту награду, после Патрика Виейра (2001) и Тьерри Анри (2004 и 2006).
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Неугомонный молчун второй сезон подряд вспахивает центр поля и по праву является лучшим опорным полузащитником в мировом футболе. Если в прошлом году все удивлялись прыти Лестера и называли их выступление сказкой, то в этом сезоне ни у кого не осталось вопросов кто именно был главным творцом победы Лестера в АПЛ. Без Канте Лестер стал обыкновенным середняком, а с Канте в составе, Челси превратился в настоящую машину.
Летом я очень надеялся, что Моур подпишет француза, не получилось, хоть и была попытка. Ведь Канте сам давал интервью где сказал, что поступало предложение лично от Моуринью, но у француза уже была договоренность с Челси, поэтому он не мог нарушить уговор с синими.
Бесспорно - это лучший трансфер нынешнего сезон во всей Европе.
Неугомонный молчун второй сезон подряд вспахивает центр поля и по праву является лучшим опорным полузащитником в мировом футболе. Если в прошлом году все удивлялись прыти Лестера и называли их выступление сказкой, то в этом сезоне ни у кого не осталось вопросов кто именно был главным творцом победы Лестера в АПЛ. Без Канте Лестер стал обыкновенным середняком, а с Канте в составе, Челси превратился в настоящую машину.
Летом я очень надеялся, что Моур подпишет француза, не получилось, хоть и была попытка. Ведь Канте сам давал интервью где сказал, что поступало предложение лично от Моуринью, но у француза уже была договоренность с Челси, поэтому он не мог нарушить уговор с синими.
Бесспорно - это лучший трансфер нынешнего сезон во всей Европе.
Канте маленький бес,заслужил.
Вот это это смешно
Неугомонный молчун второй сезон подряд вспахивает центр поля и по праву является лучшим опорным полузащитником в мировом футболе. Если в прошлом году все удивлялись прыти Лестера и называли их выступление сказкой, то в этом сезоне ни у кого не осталось вопросов кто именно был главным творцом победы Лестера в АПЛ. Без Канте Лестер стал обыкновенным середняком, а с Канте в составе, Челси превратился в настоящую машину.
Летом я очень надеялся, что Моур подпишет француза, не получилось, хоть и была попытка. Ведь Канте сам давал интервью где сказал, что поступало предложение лично от Моуринью, но у француза уже была договоренность с Челси, поэтому он не мог нарушить уговор с синими.
Бесспорно - это лучший трансфер нынешнего сезон во всей Европе.
а на фотографии представитель дикого племени мулумба..
где логика ?
я до сих пор думаю как же Мюсье Арсен его упустил. ведь Виейра и Анри оба канониры среди лучших французов.
Главное, что его сделали футболисты-профессионалы.