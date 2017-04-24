Месси забил 500-й гол за «Барселону»

Финальный гол Лионеля Месси не только принес «Барселоне» важнейшую победу над «Реалом», но и стал пятисотым забитым мячом форварда в футболке каталонского клуба.

Игрок отметился дублем в этом матче, а 499-й гол позволил Лионелю стать лучшим бомбардиром в истории Эль Класико в чемпионате Испании.