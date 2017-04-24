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Месси забил 500-й гол за «Барселону»

Матч: РеалРеал2 : 3БарселонаБарселона
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: игроки, Месси Лионель
Сегодня, 00:05 | Источник: Твиттер ФК "Барселона" | Редакция: Роман Мельник

Финальный гол Лионеля Месси не только принес «Барселоне» важнейшую победу над «Реалом», но и стал пятисотым забитым мячом форварда в футболке каталонского клуба.

Игрок отметился дублем в этом матче, а 499-й гол позволил Лионелю стать лучшим бомбардиром в истории Эль Класико в чемпионате Испании.

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