Месси забил 500-й гол за «Барселону»
Сегодня, 00:05 | Источник: Твиттер ФК "Барселона" | Редакция: Роман Мельник
Финальный гол Лионеля Месси не только принес «Барселоне» важнейшую победу над «Реалом», но и стал пятисотым забитым мячом форварда в футболке каталонского клуба.
Игрок отметился дублем в этом матче, а 499-й гол позволил Лионелю стать лучшим бомбардиром в истории Эль Класико в чемпионате Испании.
👑 #Messi500#ElClásico #ForçaBarça pic.twitter.com/I1qwfwBwUw
— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 23 апреля 2017 г.
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PS Не прощу себе этого!
-500 гол
- лучший бомбардир
- победный гол!
Поздравляю Лео. И дальше нас радуй,
Так четко под юбилей подогнал победный гол Реалу)