«Бавария» заинтересовалась Санчесом

После вылета от «Реала» из Лиги чемпионов руководство «Баварии» наметило приоритетную цель - подписание нападающего, который сможет в случае необходимости заменить или же выйти рядом с Робертом Левандовски. Это необязательно должен быть классический центрфорвард.

Сообщается, что выбор мюнхенцев пал на нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса. Его контракт с «канонирами» истекает летом 2018 года, сумма сделки может составить 25-30 млн евро.

Санчес, которым также интересуется ПСЖ, в этом сезоне провел 43 матча во всех турнирах, забил 24 гола и сделал 15 результативных передач.