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«Бавария» заинтересовалась Санчесом

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Бавария, Арсенал, Санчес Алексис
Сегодня, 13:54 | Источник: Kicker.de | Редакция: Дмитрий Кристя

После вылета от «Реала» из Лиги чемпионов руководство «Баварии» наметило приоритетную цель - подписание нападающего, который сможет в случае необходимости заменить или же выйти рядом с Робертом Левандовски. Это необязательно должен быть классический центрфорвард.

Сообщается, что выбор мюнхенцев пал на нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса. Его контракт с «канонирами» истекает летом 2018 года, сумма сделки может составить 25-30 млн евро.

Санчес, которым также интересуется ПСЖ, в этом сезоне провел 43 матча во всех турнирах, забил 24 гола и сделал 15 результативных передач.

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