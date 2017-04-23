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Бюджет Гвардиолы на летнее трансферное окно - 250 млн фунтов

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Манчестер Сити, Арсенал, Тоттенхэм, Саутгемптон, Монако, Гвардиола Хосеп , Мбаппе Килиан, Уокер Кайл, Санчес Алексис, Ван Дейк Вирджил
Сегодня, 14:58 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя

Руководство «Манчестер Сити» уже подготовило 250 млн фунтов на летнее трансферное окно для наставника «горожан» Хосепа Гвардиолы, сообщают в Англии.

Большая часть этих денег должна быть направлена на покупку нападающего Алексиса Санчеса («Арсенал») и защитников Кайла Уокера («Тоттенхэм») и Вирджила ван Дейка («Саутгемптон»).

Другие источники указывают на гораздо более дорогие цели. Так, издание Daily Express утверждает, что Гвардиола намерен побороться за талантливого нападающего «Монако» Килиана Мбаппе.

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Сегодня 15:15, редактировал Сегодня 15:16
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