Советник Гризманна: «Со стороны МЮ самый предметный интерес к Антуану»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ман Юнайтед, Атлетико М, Гризманн Антуан
Сегодня, 12:40 | Источник: Skysports.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Эрик Ольхатс, советник нападающего мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна, признался, что самый предметный интерес к его клиенту проявил «Манчестер Юнайтед».
«Сейчас мы собираем информацию о том, какие клубы конкретно заинтересованы в Антуане. Не забывайте, что сумма отступных в его контракте составляет 100 млн евро, что ограничивает круг кандидатов. Таким образом, остаются только „Юнайтед“, „Сити“, „Челси“, „Барселона“ и „Реал“.
МЮ первым вышел на Гризманна, он проявляет самый предметный интерес».
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