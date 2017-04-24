Советник Гризманна: «Со стороны МЮ самый предметный интерес к Антуану»

Эрик Ольхатс, советник нападающего мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна, признался, что самый предметный интерес к его клиенту проявил «Манчестер Юнайтед».

«Сейчас мы собираем информацию о том, какие клубы конкретно заинтересованы в Антуане. Не забывайте, что сумма отступных в его контракте составляет 100 млн евро, что ограничивает круг кандидатов. Таким образом, остаются только „Юнайтед“, „Сити“, „Челси“, „Барселона“ и „Реал“.

МЮ первым вышел на Гризманна, он проявляет самый предметный интерес».