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Паршивлюк: «Поздравлю спартаковцев с „золотом“, когда это уже будет состоявшийся факт»

02 мая 2017, 04:45
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар0 : 0Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)АнжиМатч завершен

Защитник «Анжи» и экс-игрок «Спартака» Сергей Паршивлюк прокомментировал ничейный результат в матче 26-го тура РФПЛ «Анжи» — «Краснодар» (0:0), а также ответил на вопрос о возможной победе своего бывшего клуба в чемпионате России:

«Мы взяли очко на выезде и это, конечно, положительный результат. Что касается игры, нам надо везде прибавлять. Мне не понравилась наша игра ни в первом, ни во втором тайме. Ждали, что хозяева будут атаковать, владеть мячом, но „Краснодар“ не смог создать опасных моментов, разве что один в конце матча. Зимой у нас 90 процентов команды поменялось, в такой ситуации неминуемо будут проблемы с игрой.

Слежу ли за „Спартаком“? Конечно, кто за ним не следит?

Поздравил ли бывших одноклубников с чемпионством? Когда это уже будет состоявшийся факт, тогда и поздравлю».

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
02 мая 2017 в 11:00
Серега толковый, техничный игрок, удачи !
Чаудда
Чаудда ответ ziborock (комментарий удален) (раскрыть)
02 мая 2017 в 10:21
Давно прошло..
Чаудда
Чаудда
02 мая 2017 в 10:20
Надеемся, что чемпионства спамки НЕ БУДЕТ !!!! Не достойны...
starche
starche ответ Игорь Чилиев (раскрыть)
02 мая 2017 в 09:58
Похоже, что отмучились....................Страдали бедолаги больше 15 лет.
starche
starche
02 мая 2017 в 09:56
"Мыльная опера" чесания языком про чемпионство стала утомлять. Ну, дайте же изголодавшимся мясным медали!
Игорь Чилиев
Игорь Чилиев
02 мая 2017 в 07:55
Паршивлюк ладно, а вот Дзюбе надо на наше чемпионство цветов послать. Или веночек. Из еловых веточек.
Zubo
Zubo
02 мая 2017 в 06:10
Да они проиграют все оставшиеся матчи...
sir_Alex
sir_Alex
02 мая 2017 в 05:55
Логично.
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