Паршивлюк: «Поздравлю спартаковцев с „золотом“, когда это уже будет состоявшийся факт»

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02 мая 2017, 04:45

Защитник «Анжи» и экс-игрок «Спартака» прокомментировал ничейный результат в матче 26-го тура РФПЛ «Анжи» — «Краснодар» (0:0), а также ответил на вопрос о возможной победе своего бывшего клуба в чемпионате России:

«Мы взяли очко на выезде и это, конечно, положительный результат. Что касается игры, нам надо везде прибавлять. Мне не понравилась наша игра ни в первом, ни во втором тайме. Ждали, что хозяева будут атаковать, владеть мячом, но „Краснодар“ не смог создать опасных моментов, разве что один в конце матча. Зимой у нас 90 процентов команды поменялось, в такой ситуации неминуемо будут проблемы с игрой.

Слежу ли за „Спартаком“? Конечно, кто за ним не следит?

Поздравил ли бывших одноклубников с чемпионством? Когда это уже будет состоявшийся факт, тогда и поздравлю».