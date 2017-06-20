Гендиректор «СКА-Хабаровска»: «Надеемся, что будем играть на своём стадионе»

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20 июня 2017, 10:57

Генеральный директор «СКА-Хабаровска» Олег Флегонтов заявил, что клуб решительно настроен проводить матчи чемпионата России на своем домашнем стадионе:

«Мы надеемся, что будем играть на своем стадионе. Рассматриваются ли варианты проведения домашних матчей на других аренах? Никакие варианты не рассматриваем.

Комиссия РФС не ставила требований заменить газон — нам нужно было привести его в надлежащее состояние. Путем переговоров нашего губернатора Вячеслава Шпорта с Виталием Мутко была достигнута договоренность о том, что нам будет выделен новый газон.

Мы будем выполнять требования комиссии. Есть мелкие замечания, а есть более крупные. Все они будут выполнены».