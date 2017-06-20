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Гендиректор «СКА-Хабаровска»: «Надеемся, что будем играть на своём стадионе»

20 июня 2017, 10:57

Генеральный директор «СКА-Хабаровска» Олег Флегонтов заявил, что клуб решительно настроен проводить матчи чемпионата России на своем домашнем стадионе:

«Мы надеемся, что будем играть на своем стадионе. Рассматриваются ли варианты проведения домашних матчей на других аренах? Никакие варианты не рассматриваем.

Комиссия РФС не ставила требований заменить газон — нам нужно было привести его в надлежащее состояние. Путем переговоров нашего губернатора Вячеслава Шпорта с Виталием Мутко была достигнута договоренность о том, что нам будет выделен новый газон.

Мы будем выполнять требования комиссии. Есть мелкие замечания, а есть более крупные. Все они будут выполнены».

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Все комментарии
drug01
drug01
20 июня 2017 в 14:33
Мутко надо переходить от слов к делу и посуществу помогать командам новичкам!
Андрей Кораблев
Андрей Кораблев
20 июня 2017 в 13:11
Да не парьтесь все-равно будете играть в химках-у нас принято.
Comentarios
Comentarios
20 июня 2017 в 12:41
Ждемс.. Искусственный газон нового поколения будет доставлен в Хабаровск в кратчайшие сроки, работы по его укладке будут идти под контролем специалистов компании «Бамард», имеющий аккредитацию партнера Российского футбола Союза.
Гус Пойет
Гус Пойет
20 июня 2017 в 12:32
Хорошо бы
ДАША Д
ДАША Д
20 июня 2017 в 11:19
Нужно готовить резервное поле в Анадыре, тогда РФС с радостью согласится на Хабаровск при любом состоянии поля.
mat73
mat73
20 июня 2017 в 11:09
Всё что за Уралом - всё ваше)))
Рубиновый Дракон
Рубиновый Дракон
20 июня 2017 в 11:00
с Виталием Мутко была достигнута договоренность о том, что нам будет выделен новый газон.
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Мутко только прислать вам газон в рулонах после КК с Крестовского.Конечно не бесплатно
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