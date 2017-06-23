Осорио: «Сборная России может обыграть любого соперника»
Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио поделился ожиданиями от матча Кубка Конфедераций с командой России, который состоится завтра.
«Мы наблюдали товарищеский матч против Чили, команда (России) играет с тремя центральными защитниками, которые хорошо действуют на „втором этаже“. Я считаю, что технические способности Жиркова очень хорошие. Это команда, которая играет на хорошем уровне на протяжении всех 90 минут. Сборная России хорошо действует в нападении и может победить любого соперника, но мы постараемся выиграть.
Самое главное, что команда находится в очень оптимистичном состоянии, все довольны. Завтра будет хороший матч, мы постараемся выйти из группы. К сожалению, Сальседо травмировался и Морено не в идеальном состоянии».
Также о предстоящей игре высказался хавбек мексиканцев Андрес Гуардадо.
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но очень хочется блеснуть непредсказуемостью...
"Мы наблюдали товарищеский матч против Чили, команда [России] играет с тремя центральными защитниками, которые хорошо действуют на "втором этаже". Я считаю, что технические способности Жиркова и Головина очень хорошие. Это команда, которая играет на хорошем уровне на протяжении всех 90 минут. Сборная России хорошо действует в нападении и может победить любого соперника, но мы постараемся выиграть", - подчеркнул Осорио.
"Федор Смолов - прекрасный нападающий, мы его уважаем. Также в сборной России хорошие футболисты [Виктор] Васин, Головин и Жирков. Хотя мы сосредотачиваемся не на индивидуальных качествах, а на коллективных способностях команды. Лучше играть 11 на 11, а не против одного футболиста", - добавил тренер."
Осорио: «Сборная России может обыграть любого соперника»
В первом случае - бред сумасшедшего. Во-втором - просто троль.
Официально две худшие сборные ЕВРО. Завалитесь уже
После следующего матча она захлопнется )