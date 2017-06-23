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Осорио: «Сборная России может обыграть любого соперника»

Матч: МексикаМексика-:-РоссияРоссия
Начало матча: Завтра, 18:00
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Заграница: мнение, Осорио Хуан Карлос , Жирков Юрий
Сегодня, 13:22 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио поделился ожиданиями от матча Кубка Конфедераций с командой России, который состоится завтра.

«Мы наблюдали товарищеский матч против Чили, команда (России) играет с тремя центральными защитниками, которые хорошо действуют на „втором этаже“. Я считаю, что технические способности Жиркова очень хорошие. Это команда, которая играет на хорошем уровне на протяжении всех 90 минут. Сборная России хорошо действует в нападении и может победить любого соперника, но мы постараемся выиграть.

Самое главное, что команда находится в очень оптимистичном состоянии, все довольны. Завтра будет хороший матч, мы постараемся выйти из группы. К сожалению, Сальседо травмировался и Морено не в идеальном состоянии».

Также о предстоящей игре высказался хавбек мексиканцев Андрес Гуардадо.

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