Осорио: «Сборная России может обыграть любого соперника»

Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио поделился ожиданиями от матча Кубка Конфедераций с командой России, который состоится завтра.

«Мы наблюдали товарищеский матч против Чили, команда (России) играет с тремя центральными защитниками, которые хорошо действуют на „втором этаже“. Я считаю, что технические способности Жиркова очень хорошие. Это команда, которая играет на хорошем уровне на протяжении всех 90 минут. Сборная России хорошо действует в нападении и может победить любого соперника, но мы постараемся выиграть.

Самое главное, что команда находится в очень оптимистичном состоянии, все довольны. Завтра будет хороший матч, мы постараемся выйти из группы. К сожалению, Сальседо травмировался и Морено не в идеальном состоянии».

Также о предстоящей игре высказался хавбек мексиканцев Андрес Гуардадо.