Гуардадо: «Сборная Мексики не думает о том, чтобы проиграть России»

Полузащитник сборной Мексики Андрес Гуардадо считает свою команду фаворитом в преддверии поединка Кубка Конфедераций против России.

«Все указывает на то, что мы фавориты, не думаем о том, чтобы проиграть, рассчитываем выйти дальше. Но да, это будет сложный матч.

Мы себя чувствуем хорошо, у нас все прекрасно, уверены в себе и постараемся выйти из группы. Мы знаем о важности всех матчей, довольны (результатами первых игр), и теперь должны добиться выхода из группы. Надо выиграть матч, подходим к нему с большой уверенностью, хотя знаем, что одержать победу будет очень сложно».

После первых двух матчей мексиканцы занимают второе место в группе, набрав четыре очка. Российская команда располагается на третьем месте с тремя очками.

Матч Мексика - Россия обслужит бригада арбитров из Саудовской Аравии.