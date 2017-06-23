Гуардадо: «Сборная Мексики не думает о том, чтобы проиграть России»
Полузащитник сборной Мексики Андрес Гуардадо считает свою команду фаворитом в преддверии поединка Кубка Конфедераций против России.
«Все указывает на то, что мы фавориты, не думаем о том, чтобы проиграть, рассчитываем выйти дальше. Но да, это будет сложный матч.
Мы себя чувствуем хорошо, у нас все прекрасно, уверены в себе и постараемся выйти из группы. Мы знаем о важности всех матчей, довольны (результатами первых игр), и теперь должны добиться выхода из группы. Надо выиграть матч, подходим к нему с большой уверенностью, хотя знаем, что одержать победу будет очень сложно».
После первых двух матчей мексиканцы занимают второе место в группе, набрав четыре очка. Российская команда располагается на третьем месте с тремя очками.
Матч Мексика - Россия обслужит бригада арбитров из Саудовской Аравии.
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Даже не надеюсь, что наша сборная выйдет из группы. Если так, то это будет для меня сюрпризом.
ЗАВТРА РОССИЯНСКИЕ БОГИ ФУТБОЛА ПОСТАВЯТ ВАС НА МЕСТО !!!