Монк сообщил Даунингу о том, что тот может покинуть «Мидлсбро»

Новый главный тренер «Мидлсбро» Гари Монк, перед которым стоит задача вернуть «смоггов» в Премьер-Лигу, определяется с костяком команды на следующий сезон.

По слухам, наставник не заинтересован в услугах полузащитника Стюарта Даунинга и сообщил игроку о том, что тот может искать себе новый клуб.

Контракт Даунинга с «Мидлсбро» рассчитан до 2019 года.