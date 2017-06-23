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Монк сообщил Даунингу о том, что тот может покинуть «Мидлсбро»
Соккер.Ру // Англия. Чемпионшип 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Мидлсбро, Монк Гарри , Даунинг Стюарт
Сегодня, 16:14 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Новый главный тренер «Мидлсбро» Гари Монк, перед которым стоит задача вернуть «смоггов» в Премьер-Лигу, определяется с костяком команды на следующий сезон.
По слухам, наставник не заинтересован в услугах полузащитника Стюарта Даунинга и сообщил игроку о том, что тот может искать себе новый клуб.
Контракт Даунинга с «Мидлсбро» рассчитан до 2019 года.
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