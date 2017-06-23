Дани Алвес: «Все знают, как я восхищаюсь Гвардиолой»

Защитник «Ювентуса» Дани Алвес прокомментировал свой возможный уход из клуба.

«Я ничего не знаю. Предоставил всю работу своим агентам, они поговорят со мной, как только станет что-то известно о моем будущем.

Если я и покину „Ювентус“, то мы расстанемся без конфликтов и проблем, несмотря на то, что пишут СМИ.

Станет ли „Манчестер Сити“ моей следующей командой? Ну, все знают, как я восхищаюсь Гвардиолой».