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Дани Алвес: «Все знают, как я восхищаюсь Гвардиолой»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Ювентус, Манчестер Сити, Алвес Даниэль, Гвардиола Хосеп
Сегодня, 11:00 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя

Защитник «Ювентуса» Дани Алвес прокомментировал свой возможный уход из клуба.

«Я ничего не знаю. Предоставил всю работу своим агентам, они поговорят со мной, как только станет что-то известно о моем будущем.

Если я и покину „Ювентус“, то мы расстанемся без конфликтов и проблем, несмотря на то, что пишут СМИ.

Станет ли „Манчестер Сити“ моей следующей командой? Ну, все знают, как я восхищаюсь Гвардиолой».

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