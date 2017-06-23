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Полузащитник «Байера» Брандт может перейти в «Баварию»

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Байер, Бавария, Брандт Юлиан
Сегодня, 09:16 | Источник: TZ.de | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник «Байера» Юлиан Брандт может перебраться в «Баварию». 21-летний футболист уже согласовал условия личного контракта с мюнхенцами, сообщают в Германии.

Контракт Брандта с «Байером» рассчитан еще на 2 года. В прошлом сезоне он забил 3 гола и сделал 8 результативных передач в 32 матчах Бундеслиги.

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