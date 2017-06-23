Полузащитник «Байера» Брандт может перейти в «Баварию»

Полузащитник «Байера» Юлиан Брандт может перебраться в «Баварию». 21-летний футболист уже согласовал условия личного контракта с мюнхенцами, сообщают в Германии.

Контракт Брандта с «Байером» рассчитан еще на 2 года. В прошлом сезоне он забил 3 гола и сделал 8 результативных передач в 32 матчах Бундеслиги.