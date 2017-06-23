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Полузащитник «Байера» Брандт может перейти в «Баварию»
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Байер, Бавария, Брандт Юлиан
Сегодня, 09:16 | Источник: TZ.de | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «Байера» Юлиан Брандт может перебраться в «Баварию». 21-летний футболист уже согласовал условия личного контракта с мюнхенцами, сообщают в Германии.
Контракт Брандта с «Байером» рассчитан еще на 2 года. В прошлом сезоне он забил 3 гола и сделал 8 результативных передач в 32 матчах Бундеслиги.
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а щас куры сильней мю о дааааа не конкуренты ага)
а шальке офигеть конкуренты что каждый раз спасаются от вылета)
а неверкузен афигеть конкурент ахах.
харош позорится и дальше думай что мю белые и пушыстые хахах
эхх офигенный воспитаник мю) интересно что же он забыл в мс?
Полное имя Райан Джозеф Гиггз
Прозвища Welsh Wizard (Валлийский волшебник), Giggsy (Гиггзи)
Родился 29 ноября 1973[1х2х3] (43 года)
Кардифф, Уэльс
Гражданство Флаг Уэльса Уэльс
Рост 180[4х5] см
Позиция полузащитник
Информация о клубе
Клуб завершил карьеру
Карьера
Молодёжные клубы
Флаг Англии Солфорд[6]
Флаг Англии Динс
1985—1987 Флаг Англии Манчестер Сити
1987—1990 Флаг Англии Манчестер Юнайтед
Клубная карьера*
1990—2014 Флаг Англии Манчестер Юнайтед 672 (114)
Национальная сборная**
1989 Флаг Англии Англия (до 16) 1 (1)
1989 Флаг Уэльса Уэльс (до 18) 3 (0)
1991 Флаг Уэльса Уэльс (до 21) 1 (0)
1991—2007 Флаг Уэльса Уэльс 64 (12)
2012 Флаг Великобритании Великобритания (олимп.) 4 (1)
Тренерская карьера
2014 Англия Манчестер Юнайтед и. о.
ведь на ливер в суд не подал клуб апл за то что те их раскупают)
ведь арсенал не стал фарм клубом мс ага)
вдь барса не ослаблевала валенсию севилию угу)
ведь реал не скупал все что движится ага)
до чего же смешные глоры ахахх
или руни фелани кэрик гигз и др были воспитаники мю?
тот же валенсия о да мю не ослаблял никогда своих соперников)
а вот в том году раскупили саут да так пустяк чо там)