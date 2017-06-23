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«Интер» нашел в Испании «нового Салаха»
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Атлетик Б, Интер, Спаллетти Лучано , Уильямс Иньяки
Сегодня, 12:19 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
Новый главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти хочет усилить состав своей команды игроком типа Мохамеда Салаха, который был у Спаллетти в «Роме». Подходящей кандидатурой «нерадзурри» посчитали вингера «Атлетика» Иньяки Уильямса. Правда, ситуация осложняется тем, что сумма отступных в контракте 23-летнего футболиста составляет 50 млн евро. Тем не менее подписать Уильямса будет гораздо легче, чем Анхеля Ди Марию из ПСЖ, к которому «Интер» также присматривается.
Иньяки чаще играет на позиции правого вингера, хотя в целом может действовать по всему фронту атаки.
Контракт Уильямса с «Атлетиком» рассчитан до 2021 года. В прошлом сезоне Примеры он провел 38 матчей, забил 5 голов и сделал 6 результативных передач.
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