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«Челси» близок к покупке ван Дейка за 60 млн фунтов
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Саутгемптон, Челси, Ван Дейк Вирджил
Сегодня, 10:12 | Источник: gianlucadimarzio.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Капитан «Саутгемптона» Вирджил ван Дейк близок к переходу в «Челси». По слухам, «синие» заплатят за 25-летнего игрока 60 млн фунтов. Голландец ранее был связан с переходом в «Ливерпуль», однако трансфер сорвался, а мерсисайдский клуб принес официальные извинения за переговоры с футболистом без ведома «Саутгемптона».
В прошлом сезоне ван Дейк провел 21 матч в АПЛ и забил 1 гол.
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Ты сам сказал "любой игрок" если у тебя проблем с оценкой реальности то я тебе не доктор.
Включи мозги,если у тебя бомбит что Челси из твоего клуба хочет переманить хороших игроков.То это твои проблемы.Не мои.
Это кстати к разговору о том, почему игроки из итальянского чемпа нифига не показывают в АПЛ. Они от такого графика тянут ноги. Зато игроки из АПЛ, попадающие в Серию, становятся чуть ли не футбольными богами. Потому что для условного Тевеса, после графика АПЛ, Серия - это каникулы.