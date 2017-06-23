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«Челси» близок к покупке ван Дейка за 60 млн фунтов

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Саутгемптон, Челси, Ван Дейк Вирджил
Сегодня, 10:12 | Источник: gianlucadimarzio.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Капитан «Саутгемптона» Вирджил ван Дейк близок к переходу в «Челси». По слухам, «синие» заплатят за 25-летнего игрока 60 млн фунтов. Голландец ранее был связан с переходом в «Ливерпуль», однако трансфер сорвался, а мерсисайдский клуб принес официальные извинения за переговоры с футболистом без ведома «Саутгемптона».

В прошлом сезоне ван Дейк провел 21 матч в АПЛ и забил 1 гол.

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