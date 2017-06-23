«Челси» близок к покупке ван Дейка за 60 млн фунтов

Капитан «Саутгемптона» Вирджил ван Дейк близок к переходу в «Челси». По слухам, «синие» заплатят за 25-летнего игрока 60 млн фунтов. Голландец ранее был связан с переходом в «Ливерпуль», однако трансфер сорвался, а мерсисайдский клуб принес официальные извинения за переговоры с футболистом без ведома «Саутгемптона».

В прошлом сезоне ван Дейк провел 21 матч в АПЛ и забил 1 гол.