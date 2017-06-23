«Эшторил» отказался продавать Аилтона в ЦСКА за 2 млн евро, за игроком следит «Бенфика»

По информации португальской прессы, «Эшторил» ответил отказом на предложение ЦСКА продать «армейцам» своего защитника Аилтона.

Напомним, московский клуб предлагал за 22-летнего игрока 2 млн евро, однако португальцы не намерены расставаться с оборонцем менее чем за 3.5 млн евро.

При этом в борьбу за игрока может вскоре включиться «Бенфика», где ищут замену Гримальдо, который, как ожидается, этим летом покинет лиссабонский клуб.