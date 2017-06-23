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«Эшторил» отказался продавать Аилтона в ЦСКА за 2 млн евро, за игроком следит «Бенфика»
Соккер.Ру // Португалия. Примейра 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Бенфика, Эшторил, ЦСКА, Аилтон
Вчера, 17:07 | Источник: zerozero.pt | Редакция: Антон Белюсь
По информации португальской прессы, «Эшторил» ответил отказом на предложение ЦСКА продать «армейцам» своего защитника Аилтона.
Напомним, московский клуб предлагал за 22-летнего игрока 2 млн евро, однако португальцы не намерены расставаться с оборонцем менее чем за 3.5 млн евро.
При этом в борьбу за игрока может вскоре включиться «Бенфика», где ищут замену Гримальдо, который, как ожидается, этим летом покинет лиссабонский клуб.
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Зайди в конкурс прогнозов и увидишь :)
А то расскажу Тимму Кукку все))
"Чемпионат" в свое время пиарил Анжи, когда у тех были деньги)
Соккер теперь "пиарит" другую среднюю команду.
Это бизнес)
В конкурсе прогнозов участвовать будешь ?
Если будешь, заходи по моим коментам сам знаешь куда.
Буду рад.
Очень.
С пол года назад про них вообще писать ни чего было нельзя.Чуть что в бан.Сразу же.
А вот вашего Волгодона например за одно и то же вообще не трогают.Ну если уж совсем откровенно матом писать не начинает.Да и то его с одного ника банят, так он под другим выходит и не жужжит.
Вот так вот.А ты тут про какой то заговор рассказываешь.
Здесь блатных выше крыши.
И заметь, не твоей крыши.
значит ты совсем палку перегибаешь,но про кавалерию ты ошибся,я те говорю)
Это даже не секрет.
Из банов вон не вылазию.
Матч на Ютубе показывали и всё с видосами было в поряде.И когда проигрывали и когда выигрывали.
когда Спартак проигрывал чертаново,то видос сразу же попадал в троллинг,а как вырвался вперед,то он перестал попадать в эту категорию,тут напрашивается один вывод...
https://pp.userapi.com/c637829/v637829129/68478/4NCN-7pIozU.jpg
Я тут никогда грань старался не переходить, но этот нытик многое наслушается))
То ли Цска выбрать, то ли Бенфику.
Да.Вопрос действительно сложный.
Пусть не заморачивается. Круче Арарата зверя нет.
спартачи, как выяснилось, не только трубачи, но ещё и стукачи)
Но не знали, как этот клуб называется, вот и перепутали его с ЦСКА, потому на авось увеличили цену.
Питерскому проекту для повышения узнаваемости нужно разослать по миру подробное резюме.
А то, непорядок - Газпром знают все, а "Зенит" не знает никто.