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«Эшторил» отказался продавать Аилтона в ЦСКА за 2 млн евро, за игроком следит «Бенфика»

Соккер.Ру // Португалия. Примейра 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Бенфика, Эшторил, ЦСКА, Аилтон
Вчера, 17:07 | Источник: zerozero.pt | Редакция: Антон Белюсь

По информации португальской прессы, «Эшторил» ответил отказом на предложение ЦСКА продать «армейцам» своего защитника Аилтона.

Напомним, московский клуб предлагал за 22-летнего игрока 2 млн евро, однако португальцы не намерены расставаться с оборонцем менее чем за 3.5 млн евро.

При этом в борьбу за игрока может вскоре включиться «Бенфика», где ищут замену Гримальдо, который, как ожидается, этим летом покинет лиссабонский клуб.

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