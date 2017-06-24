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Муриэль: «У меня пока не было конкретных предложений»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: игроки, Сампдория, Зенит, Рома, Интер, Муриэль Луис
Сегодня, 06:54 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Павел Молочный

Нападающий «Сампдории» Луис Муриэль прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны нескольких клубов:

«В прессе ходит много слухов про интерес к моей персоне. Мой агент сказал мне, что как только появится что-то конкретное, он мне позвонит, и пока что этого не произошло. Надеюсь, он это сделает в ближайшие несколько дней. На данный момент я спокоен, у меня есть действующий контракт с „Сампдорией“, так что я много не думаю о том, что может случиться потом».

В сезоне-2016/17 26-летний форвард провёл 31 матч в Серии A, забил 11 мячей и отдал 6 голевых передач. Напомним, по слухам, в услугах Муриэля были заинтересованы «Рома», «Интер» и «Зенит».

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