Альваро Арбелоа завершил карьеру

Экс-защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Альваро Арбелоа объявил о завершении карьеры футболиста:

«Пришло время попрощаться. Физически я был готов продолжать играть. „Реал“ Мадрид – клуб моей жизни, я никогда не буду звонить им по поводу работы, но всегда открыт для предложений».

Последним клубом 34-летнего испанца был «Вест Хэм», который он покинул в мае этого года. Ранее Арбелоа выступал за «Реал», «Ливерпуль» и «Депортиво».

Арбелоа является чемпионом мира (2010) и двукратным чемпионом Европы (2008, 2012) в составе сборной Испании. Защитник дважды выигрывал Лигу чемпионов с «Реалом» (2014, 2016), Суперкубок УЕФА (2014) и клубный чемпионат мира (2014), становился чемпионом Испании (2012), обладателем кубка Испании (2011, 2014), и Суперкубка Испании (2012, 2014).