Футболисты «Кубани» готовы бойкотировать матч 1-го тура ФНЛ, так как не получают зарплату

По информации источника, игроки «Кубани» пригрозили руководству клуба бойкотировать поединок 1-го тура ФНЛ против «Томи».

По слухам, клуб не выплачивает футболистам зарплату на протяжении 7-12 месяцев. Игроки требуют рассчитаться с ними хотя бы за три месяца.

Отмечается, что боссы «Кубани» обещали закрыть долги перед спортсменами до 30 июня, но на данный момент никаких подвижек нет.

Ранее «Кубань» перенесла сбор из Сербии в Краснодарский край.