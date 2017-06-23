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Футболисты «Кубани» готовы бойкотировать матч 1-го тура ФНЛ, так как не получают зарплату
Вчера, 17:35 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Антон Белюсь
По информации источника, игроки «Кубани» пригрозили руководству клуба бойкотировать поединок 1-го тура ФНЛ против «Томи».
По слухам, клуб не выплачивает футболистам зарплату на протяжении 7-12 месяцев. Игроки требуют рассчитаться с ними хотя бы за три месяца.
Отмечается, что боссы «Кубани» обещали закрыть долги перед спортсменами до 30 июня, но на данный момент никаких подвижек нет.
Ранее «Кубань» перенесла сбор из Сербии в Краснодарский край.
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Я не слышал, шум был, но результата не читал. Есть много каких-то непонятных профсоюзов - Грамматикова, Зотова, Гершковича, Леонченко, Хидиятуллина, футболистов, тренеров, объединённых футболистов и тренеров, грызня между ними и внутри их...
А так, чтобы что-то определённое - не слышал(((
В Спартаке все понятно. В Динамо сейчас тоже все просто. ЦСД командует, а ВТБ платит.
Я ведь вполне серьезно спросил. Кто хозяин Кубани? Откуда деньги поступают?
Нет,не знаю...Но билетныая программа вроде у всех есть
А кстати прозрачность клубов в Европе где,на официальных сайтах или где?
И еще.На сайте РФПЛ есть все их финансовые расходы и доходы,но вот дела.Стоит например какой нибудь турнир детский,допустим в Волгограде и рядом просто сумма как телефон.Так вот,это не прозрачность.Прозрачность,это когда напротив суммы расходов на турнир,должно быть все расписано,на что,от куда,договора,кто,что и т.д. и т.п.
И если есть прозрачность в европейских клубах,то хочется не так,типа тв-права и рядом сумма,а кто,с кем,почём,протоколы переговоров,предложения,договора,вся бухгалтерия и т.д.)))Я к тому,что та же сама Кубань может вывесить все эти зарплаты,суммы от тв,но будут ли они верные...
А по новости,пусть тренировки байкотируют,а матч в 90 минут,это для болельщиков,ну и для своей футбольной души,хотя какой они проведут матч без тренировки.Во всяком случае бойкот матча это не завод,это футбол примьер лиги и думаю они не голодные
Чемпионат России еще не начался, а у них уже проблемы.
Губернатор, выставляй клуб на торги, может появится нормальный хозяин.
В противном случае статью из бюджета края нужно исключить, а статус клуба изменить.
В Краснодаре есть клуб, который не создает никому проблем, хватит его одного.
Кстати, на него не нужно тратить деньги из краевой казны.
Друзья, кто-нибудь хоть что-то о Кубани знает?