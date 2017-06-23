Акинфеев - лидер Кубка Конфедераций по проценту совершённых сэйвов

Голкипер сборной России Игорь Акинфеев является лидером по проценту отраженных ударов на Кубке Конфедераций после двух туров.

Акинфеев парировал 87.5% выстрелов по своим воротам (7 ударов из 8).

На втором месте в рейтинге находится страж ворот сборной Новой Зеландии Стефан Маринович - 78.9% (15 ударов из 19).

Напомним, что россияне в первом туре группового этапа турнира обыграли новозеландцев со счетом 2:0.