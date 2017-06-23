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Акинфеев - лидер Кубка Конфедераций по проценту совершённых сэйвов

Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: события, Россия, Новая Зеландия, Акинфеев Игорь, Маринович Стефан
Сегодня, 16:45 | Источник: instatfootball.com | Редакция: Антон Белюсь

Голкипер сборной России Игорь Акинфеев является лидером по проценту отраженных ударов на Кубке Конфедераций после двух туров.

Акинфеев парировал 87.5% выстрелов по своим воротам (7 ударов из 8).

На втором месте в рейтинге находится страж ворот сборной Новой Зеландии Стефан Маринович - 78.9% (15 ударов из 19).

Напомним, что россияне в первом туре группового этапа турнира обыграли новозеландцев со счетом 2:0.

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