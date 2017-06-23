Юран подтвердил, что возглавит ФК «Зоркий»

Российский специалист Сергей Юран подтвердил, что в новом сезоне он возглавит красногорский клуб «Зоркий», который намерен заявиться в ПФЛ.

«Я могу подтвердить это, контракт я практически подписал. По срокам мы пока еще не определились, но, думаю, он будет рассчитан минимум на два года, может быть, на три. Для начала нужно будет собрать команду, провести с ней сезон, а потом уже будем ставить задачи, которые будут не ограничиваться вторым дивизионом. Поэтому мне и стало интересно; будет поступательное движение вперед.

Есть программа, есть интерес, это не та история, когда сегодня хочу, а завтра нет. У мэра серьезный подход, поэтому я и дал согласие. Вторая лига - не мой уровень, это понятно, но будет поступательное развитие, чтобы потом команда выступала в ФНЛ».