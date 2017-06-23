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Санкт-Петербург может подать заявку на проведение финала Лиги чемпионов

Соккер.Ру // Россия: события
Сегодня, 14:31 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Председатель комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Павел Белов заявил, что город рассматривает возможность проведения финала Лиги чемпионов на стадионе «Санкт-Петербург», который расположен на Крестовском острове.

«Обсуждаем возможность подачи заявки на проведение финала Лиги чемпионов. Может быть, застанем время, когда у нас пройдут не только матчи чемпионата мира и чемпионата Европы, но и финал Лиги чемпионов после этого».

На данный момент на арене проходят поединки Кубка Конфедераций.

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