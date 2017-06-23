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Санкт-Петербург может подать заявку на проведение финала Лиги чемпионов
Сегодня, 14:31 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Председатель комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Павел Белов заявил, что город рассматривает возможность проведения финала Лиги чемпионов на стадионе «Санкт-Петербург», который расположен на Крестовском острове.
«Обсуждаем возможность подачи заявки на проведение финала Лиги чемпионов. Может быть, застанем время, когда у нас пройдут не только матчи чемпионата мира и чемпионата Европы, но и финал Лиги чемпионов после этого».
На данный момент на арене проходят поединки Кубка Конфедераций.
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а то я могу и осерчать
:)
Которого унизил АЕК
и ты хоть в курсе, что «выдвижное, которое не выдвигается» – это не из-за зенита, города или газпрома – а из-за фифа? хотя, если ты не знаком с делами и историей спартака, то откуда тебе знать про зенит.
Вот свежачок !))
https://youtu.be/9PX-oYIF2bU
И главное, что стадион свой. А вы как были бездомными, так и остались, не смотря на выстроенный памятник коррупции. Стадион-то вам , увы, не принадлежит. И ваши пальцы веером, что-то скрючились. Так, что на бешенство больше звинитовцы претендуют. Хотя, что тебе объяснять, это все равно, что стене говорить - подвинься.
Ее цель - создание положительного футбольного имиджа города.
Не учли одного, Газпром, с его амбициями, этому только мешает.
- Короче, физкультурники, на какой стадии процесс? Созерцательной?
Про ваше существование до прихода Газпрома даже в Питере не все знали:)))
Пожизненную.
Хоть какая-то радость у провинциалов.
Футбола то нет,какой-то левый кк,че скучать ?)