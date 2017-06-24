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Кураньи встретился с игроками сборной России

Матч: МексикаМексика-:-РоссияРоссия
Начало матча: Сегодня, 18:00
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: события, Динамо М, Кураньи Кевин, Габулов Владимир
Сегодня, 03:19 | Источник: Инстаграм Владимира Габулова | Редакция: Павел Молочный

Экс-нападающий сборной Германии Кевин Кураньи побывал в расположении российской национальной команды накануне матча 3-го тура группового этапа Кубка Конфедераций Мексика - Россия.

Об этом на своей странице в Instagram сообщил голкипер сборной России Владимир Габулов, ранее выступавший с немецким форвардом за московское «Динамо».

Напомним, в марте этого года Кураньи завершил карьеру футболиста.

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