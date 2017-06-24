30
Кураньи встретился с игроками сборной России
Сегодня, 03:19 | Источник: Инстаграм Владимира Габулова | Редакция: Павел Молочный
Экс-нападающий сборной Германии Кевин Кураньи побывал в расположении российской национальной команды накануне матча 3-го тура группового этапа Кубка Конфедераций Мексика - Россия.
Об этом на своей странице в Instagram сообщил голкипер сборной России Владимир Габулов, ранее выступавший с немецким форвардом за московское «Динамо».
Напомним, в марте этого года Кураньи завершил карьеру футболиста.
Другие материалы по теме:
Вчера
22 июня 2017
22:50 Видео Германия и Чили сыграли вничью 58
60
Или войдите через