Кураньи встретился с игроками сборной России

Экс-нападающий сборной Германии Кевин Кураньи побывал в расположении российской национальной команды накануне матча 3-го тура группового этапа Кубка Конфедераций Мексика - Россия.

Об этом на своей странице в Instagram сообщил голкипер сборной России Владимир Габулов, ранее выступавший с немецким форвардом за московское «Динамо».

Напомним, в марте этого года Кураньи завершил карьеру футболиста.