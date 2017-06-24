30
Россия - третья команда-хозяйка Кубка Конфедераций, не сумевшая выйти из группы
Сегодня, 20:00 | Источник: Твиттер Gracenote Live | Редакция: Антон Белюсь
Уступив национальной команде Мексики в матче заключительного тура группового этапа Кубка Конфедераций-2017, сборная России заняла 3-е место в своей группе и осталась без плей-офф.
Ранее лишь две команды-хозяйки Кубка Конфедераций не справлялись с задачей по преодолению группового этапа данного турнира: Саудовская Аравия (дважды, в 1995 и 1997 годах) и Южная Корея (в 2001 году).
Другие материалы по теме:
Вадим Багров
«Соккер.ру» трудно оценить игру сборной России против Мексики, ведь шикарные решения сочетались с дикими ошибками. Что тут скажешь? Сами себя выбили!
60
Или войдите через
Тут африканцы южные помогли
Где Овер дофига комментов, а нашей сб. которая по словам Дини Глушака должна в финале играть?)
https://pp.userapi.com/c639223/v639223470/29626/F6XSo73Y9F8.jpg