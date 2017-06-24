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Россия - третья команда-хозяйка Кубка Конфедераций, не сумевшая выйти из группы

Матч: МексикаМексика2 : 1РоссияРоссия
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: события
Сегодня, 20:00 | Источник: Твиттер Gracenote Live | Редакция: Антон Белюсь

Уступив национальной команде Мексики в матче заключительного тура группового этапа Кубка Конфедераций-2017, сборная России заняла 3-е место в своей группе и осталась без плей-офф.

Ранее лишь две команды-хозяйки Кубка Конфедераций не справлялись с задачей по преодолению группового этапа данного турнира: Саудовская Аравия (дважды, в 1995 и 1997 годах) и Южная Корея (в 2001 году).

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