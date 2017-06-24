Россия - третья команда-хозяйка Кубка Конфедераций, не сумевшая выйти из группы

Уступив национальной команде Мексики в матче заключительного тура группового этапа Кубка Конфедераций-2017, сборная России заняла 3-е место в своей группе и осталась без плей-офф.

Ранее лишь две команды-хозяйки Кубка Конфедераций не справлялись с задачей по преодолению группового этапа данного турнира: Саудовская Аравия (дважды, в 1995 и 1997 годах) и Южная Корея (в 2001 году).