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Лосано назван лучшим игроком матча Мексика - Россия

Матч: МексикаМексика2 : 1РоссияРоссия
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: события
Сегодня, 20:11 | Редакция: Максим Коджеспиров

Нападающий сборной Мексики Ирвинг Лосано признан лучшим игроком матча Кубка Конфедераций-2017 с Россией. Лосано стал автором победного гола в матче.

Матч между сборными Мексики и России завершился победой первых со счетом 2:1. Сборная России завершила свой путь на Кубке Конфедераций-2017.

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