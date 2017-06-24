Лосано назван лучшим игроком матча Мексика - Россия

Нападающий сборной Мексики Ирвинг Лосано признан лучшим игроком матча Кубка Конфедераций-2017 с Россией. Лосано стал автором победного гола в матче.

Матч между сборными Мексики и России завершился победой первых со счетом 2:1. Сборная России завершила свой путь на Кубке Конфедераций-2017.