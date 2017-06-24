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Лосано назван лучшим игроком матча Мексика - Россия
Сегодня, 20:11 | Редакция: Максим Коджеспиров
Нападающий сборной Мексики Ирвинг Лосано признан лучшим игроком матча Кубка Конфедераций-2017 с Россией. Лосано стал автором победного гола в матче.
Матч между сборными Мексики и России завершился победой первых со счетом 2:1. Сборная России завершила свой путь на Кубке Конфедераций-2017.
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