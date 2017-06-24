На матче Новая Зеландия - Португалия установлен рекорд посещаемости КК-2017

Матч группового этапа Кубка Конфедераций-2017 между сборными Новой Зеландии и Португалии посетили 56 290 болельщиков. Это рекордный показатель на сегодняшний день на текущем турнире.

Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» и завершилась победой сборной Португалии со счетом 4:0.