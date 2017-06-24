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На матче Новая Зеландия - Португалия установлен рекорд посещаемости КК-2017
Сегодня, 20:04 | Редакция: Максим Коджеспиров
Матч группового этапа Кубка Конфедераций-2017 между сборными Новой Зеландии и Португалии посетили 56 290 болельщиков. Это рекордный показатель на сегодняшний день на текущем турнире.
Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» и завершилась победой сборной Португалии со счетом 4:0.
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с одной строны очень негативное отношение к геям, с другой стороны посмотреть на Рона пришло больше людей, чем на матч-открытие с участием национальной сборной.