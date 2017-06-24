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На матче Новая Зеландия - Португалия установлен рекорд посещаемости КК-2017

Матч: Новая ЗеландияНовая Зеландия0 : 4ПортугалияПортугалия
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: события
Сегодня, 20:04 | Редакция: Максим Коджеспиров

Матч группового этапа Кубка Конфедераций-2017 между сборными Новой Зеландии и Португалии посетили 56 290 болельщиков. Это рекордный показатель на сегодняшний день на текущем турнире.

Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» и завершилась победой сборной Португалии со счетом 4:0.

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