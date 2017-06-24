Пепе пропустит полуфинал Кубка Конфедераций-2017

Защитник сборной Португалии Пепе не сможет помочь своей команде в полуфинале Кубка Конфедераций-2017. Футболист пропустит полуфинальную встречу из-за перебора желтых карточек.

На данный момент в активе у Пепе две желтые карточки - одну он получил в игре со сборной России (1:0), вторую - в матче с командой Новой Зеландии (4:0).