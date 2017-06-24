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Пепе пропустит полуфинал Кубка Конфедераций-2017

Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: события, Португалия, Пепе
Сегодня, 20:44 | Редакция: Максим Коджеспиров

Защитник сборной Португалии Пепе не сможет помочь своей команде в полуфинале Кубка Конфедераций-2017. Футболист пропустит полуфинальную встречу из-за перебора желтых карточек. 

На данный момент в активе у Пепе две желтые карточки - одну он получил в игре со сборной России (1:0), вторую - в матче с командой Новой Зеландии (4:0).

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