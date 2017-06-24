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Пепе пропустит полуфинал Кубка Конфедераций-2017
Сегодня, 20:44 | Редакция: Максим Коджеспиров
Защитник сборной Португалии Пепе не сможет помочь своей команде в полуфинале Кубка Конфедераций-2017. Футболист пропустит полуфинальную встречу из-за перебора желтых карточек.
На данный момент в активе у Пепе две желтые карточки - одну он получил в игре со сборной России (1:0), вторую - в матче с командой Новой Зеландии (4:0).
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Вратарь сборной России Игорян не сможет выступить в полуфинале Кубка Конфедераций-2017. Футболист пропустит полуфинальную встречу из-за того, что слил свою сборную с этого турнира.
На данный момент в активе у Игоря три пущенные бабочки - одну он пустил в игре со сборной Португалии (0:1), две других - в матче с командой Мексики (1:2).